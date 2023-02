Berlinwahl

Stimmenauszählung bei der Wiederholungswahl in Berlin (Archivbild). (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Die zweitplatzierten Sozialdemokraten konnten ihren knappen Vorsprung von bisher 105 Stimmen damit leicht ausbauen.

Der FDP-Generalsekretär Djir-Sarai trat unterdessen Befürchtungen entgegen, seine Partei werde wegen der Wahlniederlage in Berlin die Arbeit der Bundesregierung erschweren. Man werde weiterhin sachlich und konzentriert in dieser Koalition weiterarbeiten, sagte er in Berlin. Krawall sei nach wie vor nicht der Stil seiner Partei. Vielmehr gehe es der FDP darum, die Projekte voranzubringen, die den Liberalen besonders wichtig seien. Ähnlich äußerte sich Bundesverkehrsminister Wissing. Lösungen zu finden, könnte nach einer Wahl vielleicht sogar einfacher sein, weil die Zeiten etwas unaufgeregter seien, sagte er.

Die FDP hatte bei der Wiederholungswahl in Berlin mit 4,6 Prozent den Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus verpasst. Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Brandmann, hatte ihre Partei zuletzt vor einem konfrontativeren Kurs gewarnt.

