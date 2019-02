In Kolumbiens Hauptstadt Bogotá ist die sogenannte Lima-Gruppe zusammengekommen, um über die Krise in Venezuela zu beraten.

Zur Lima-Gruppe gehören 13 lateinamerikanische Länder, die Karibik sowie Kanada. Am Treffen nehmen auch Venezuelas selbsternannter Interimspräsident Guaidó und US-Vizepräsident Pence teil. Guaidó, der von den USA unterstützt wird, hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, alle Optionen für die Lösung der Krise in Erwägung zu ziehen. Er war am Wochenende damit gescheitert, Hilfsgüter in das Land zu bringen. Bei Auseinandersetzungen mit venezolanischen Sicherheitskräften an der Grenze zu Kolumbien gab es mehrere Tote.



Zu Beginn des Treffen sagte Perus Vize-Außenminister de Zela, die Lima-Gruppe werde mit aller Kraft daran arbeiten, eine friedliche Lösung für Venezuela zu finden.