Bei den Protesten gegen die neue Regierung in Peru hat es mehrere Tote gegeben.

Nach Behördenangaben kamen in der Hauptstadt Lima drei Menschen ums Leben, die für die Absetzung von Übergangspräsident Merino demonstriert hatten. Weitere 13 Personen wurden verletzt. An den zunächst friedlichen Protesten hatten sich am Abend in mehreren Städten tausende Menschen beteiligt. In Lima setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstrierende ein, die die Beamten mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen hatten. Nach Medienberichten legten in der Nacht der Innenminister, die Justizministerin und der Gesundheitsminister des neuen Kabinetts ihre Ämter nieder.



Am vergangenen Montag war der bisherige Präsident Vizcarra abgesetzt worden. Ihm wird Bestechung vorgeworfen, allerdings bestreitet er die Anschuldigungen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.