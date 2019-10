Gut eine Woche nach dem Vorfall in Limburg mit einem gestohlenen Lastwagen gehen die Ermittler davon aus, dass die Tat keinen terroristischen Hintergrund hatte.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums bestätigte Medienberichte, wonach die Polizei keine Verbindung des Tatverdächtigen in die islamistische Szene festgestellt hat. Einem 32-jährigen Asylbewerber wird vorgeworfen, am Montag vergangener Woche mit einem Lastwagen absichtlich und ungebremst in eine Kreuzung gefahren zu sein. Acht Personen und der Verdächtige selbst wurden verletzt. Der Verursacher ist in Untersuchungshaft.