Nach dem Vorfall mit einem Lastwagen in Limburg ist der Verdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden.

Am Abend wurden gegen ihn Haftbefehl erlassen. Die Tatvorwürfe lauten versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Abend.



Der Mann - ein 32-jähriger Syrer - soll gestern mit einem gestohlenen Lastwagen auf mehrere Autos aufgefahren sein. Dabei wurden er selbst sowie weitere Personen leicht verletzt. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Nach derzeitigem Stand gibt es dem hessischen Innenminister Beuth zufolge keinerlei Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene.



Die Ermittler werten zurzeit Beweismaterial aus zwei Wohnungsdurchsuchungen aus. Nach Angaben des hessischen Landeskriminalamtes handelt es sich unter anderem um Mobiltelefone und USB-Sticks.