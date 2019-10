Nach dem Zwischenfall mit einem Lastwagen in Limburg ist in der Nacht eine Wohnung in Südhessen durchsucht worden.

Eine Polizeisprecherin sagte, an dem Einsatz in Langen sei auch ein Spezialeinsatzkommando beteiligt gewesen. Sie bestätigte einen Zusammenhang mit den Ereignissen in Limburg, nannte aber keine weiteren Details.



In Limburg war ein Mann gestern mit einem gestohlenen Lastwagen auf mehrere Autos aufgefahren. Er selbst und acht weitere Personen wurden leicht verletzt. Nach Informationen verschiedener Medien soll es sich bei dem Fahrer um einen 32-jährigen Syrer handeln, der 2015 nach Deutschland kam und einen eingeschränkten Schutzstatus erhielt.



In Berichten war auch von einem möglicherweise terroristischen Hintergrund die Rede. Die Bundesanwaltschaft, die in solchen Fällen die Ermittlungen übernimmt, sieht sich nach eigenen Angaben aber derzeit nicht zuständig.