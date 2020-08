Linda May Han Oh Quartett Bassistin der Stunde

Linda May Han Oh ist eine musikalische Kosmopolitin: Geboren in Malaysia als Tochter chinesischer Eltern, aufgewachsen in Australien, ist sie heute als New Yorkerin im Kreis der weltbesten Jazzer angekommen. Und das nicht nur als Begleiterin, sondern mit ihrer eigenen Musik.

Am Mikrofon: Karsten Mützelfeldt

