Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beraten ab heute in Lindau am Bodensee über den weiteren Kurs im Kampf gegen das Coronavirus.

Diskutiert werden soll auf der zweitägigen Konferenz unter anderem, wie mehr Menschen zu Auffrischungsimpfungen bewegt werden können. Auch eine Testpflicht in Pflegeheimen ist Thema der Gespräche. Bundesgesundheitsminister Spahn hatte gestern seinen Appell zum sogenannten Boostern bekräftigt, bei dem es aus seiner Sicht nicht genügend Tempo gebe. Strittig war zuletzt, ob dafür auch die regionalen Impfzentren wieder aktiviert werden sollen. Auch eine Testpflicht in Alten- und Pflegeheimen für ungeimpfte Beschäftigte ist Thema der Gespräche. Die Hamburger Gesundheitssenatorin Leonhard sprach sich im Deutschlandfunk klar dafür aus. Sie bedauerte, dass es für eine Testpflicht noch keine gesetzliche Grundlage gebe. Der Deutsche Pflegerat unterstützt die Pläne ebenfalls.



Derweil kritisierte Niedersachsens Landesgesundheitsministerin Behrens in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" den 14-tägigen Vorlauf bei der Bestellung von Vakzinen. Spahn müsse dringend neue und pragmatischere Vereinbarungen mit dem Arzneimittelgroßhandel treffen, die eine flexiblere Planung der Impfungen vor Ort ermöglichten. Ähnlich hatten sich bereits Vertreter der Hausärzte geäußert.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.