Industriegase-Konzern

Das teilte die Deutsche Börse am Abend mit. Begründet wurde das mit der Entscheidung der Aktionäre, die am Mittwoch mehrheitlich für einen Rückzug von der Frankfurter Börse gestimmt hatten. Die Aktien sollen nur noch in New York gehandelt werden. Die bisherige doppelte Börsennotierung in den USA und Deutschland hatte nach Ansicht des Linde-Managements einen negativen Einfluss auf die Bewertung und zudem einen Mehraufwand bedeutet.