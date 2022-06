Ampelkoalition

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) (Fabian Sommer/dpa)

Der FDP-Vorsitzende sagte in Berlin, in Deutschland gebe es eine Besteuerung von Gewinnen, aber keine Diskriminierung einzelner Branchen. Das von Sozialdemokraten und Grünen angeregte Vorhaben würde das Steuerrecht willkürlich, undurchschaubarer und noch bürokratischer machen. Diesen Geist könne man dann nicht mehr einfangen, so Lindner. Er warnte vor Populismus und einer unkontrollierten Inflationsspirale.

Zudem sei unklar, ob Übergewinne überhaupt existierten, sagte der Minister. Es gebe Vermutungen, aber diese gebe es etwa auch im Bereich von Windstrom und Solarstrom oder von Halbleitern.

Der Grünen-Haushaltspolitiker Kindler sagte dagegen im Deutschlandfunk, es könne nicht richtig sein, dass der Staat die durch den Ukraine-Krieg entstandenen Gewinne etwa der Mineralölindustrie nicht abschöpfe. Er verwies auf ähnliche Initiativen in anderen europäischen Ländern.

