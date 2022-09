FDP-Chef Lindner bekräftigt die Forderung nach Fracking und längeren Akw-Laufzeiten. (Tomas Tkacik / SOPA Images via ZUM / Tomas Tkacik)

Der FDP-Vorsitzende Lindner bekräftigte seine Forderungen, die Laufzeit der Atomkraftwerke zu verlängern und das Fracking in Deutschland auszuweiten. Lindner sagte am Rande des EU-Finanzministertreffens in Prag, die Schiefergasförderung müsse da genutzt werden, wo es verantwortbar sei. Derzeit ist diese Art der Gasförderung wegen Umweltschutzbedenken in Deutschland weitgehend verboten. Außerdem forderte Lindner erneut, die Laufzeit der Atomkraftwerke bis ins Jahr 2024 zu verlängern.

Zuvor hatten die beiden Grünen-Vorsitzenden Lang und Nouripour ihre Partei dazu aufgerufen, einem zeitlich begrenzten Reservebetrieb der Atomkraftwerke zuzustimmen. Der "Spiegel" berichtet über einen Antrag für den Bundesparteitag Mitte Oktober. Darin heißt es, dass es um eine Maßnahme für den äußersten Notfall gehe. Am beschlossenen Ausstieg aus der Kernkraft solle nicht gerüttelt werden.

Bundeskanzler Scholz sprach den Menschen in der Energiekrise einmal mehr Mut zu. In seiner wöchentlichen Videobotschaft sagte Scholz wörtlich: "Wir kommen da durch." Das Land sei vorbereitet. Scholz verwies unter anderem auf den Bau von Flüssiggas-Terminals an den Küsten, den Füllstand der Gasspeicher, den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken und notfalls eben auch von Atomkraftwerken.

