Will die Staatsverschuldung wieder senken: Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen (Archivbild). (dpa/Michael Kappeler)

Er strebe dies in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts an, sagte Lindner beim virtuellen Neujahresempfang der Deutschen Bank. Die Verschuldung ist durch die Coronavirus-Krise weltweit gestiegen. In Deutschland liegt die Schuldenquote bei gut 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts - erlaubt sind 60 Prozent.

Lindner bekräftigte, Deutschland werde die im Grundgesetz verankerte und in der Pandemie ausgesetzte Schuldenbremse ab 2023 wieder einhalten. Dafür müssten Prioritäten gesetzt werden. Impulse zur konjunkturellen Belebung stünden dabei im Fokus, meinte Lindner. Die Schuldenbremse sieht vor, dass Bund und Länder bei ihren Haushalten grundsätzlich ohne neue Schulden auskommen müssen.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.