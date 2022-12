Bundesfinanzminister

Dies sei eine gute Nachricht für viele Menschen, sagte Lindner in Berlin, nachdem das Gericht einem Eilantrag der Unionsfraktion dagegen nicht gefolgt war. Im anderen Fall wären verschiedene Programme unterbrochen worden, etwa bei der energetischen Gebäudesanierung oder der Wasserstoffwirtschaft, führte der FDP-Politiker aus.

Das Bundesverfassungsgericht hatte am Morgen den Eilantrag der Unionsfraktion gegen den zweiten Nachtragshaushalt 2021 abgelehnt. In der Hauptsache muss darüber aber noch entschieden werden. Es geht um die Frage, ob Kredit-Ermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden Euro rückwirkend für Investitionen in den Klimaschutz eingesetzt werden dürfen. Ursprünglich waren die Gelder zur Bewältigung der Corona-Krise bestimmt. Die Unionsfraktion im Bundestag sieht in dem Vorgehen eine Umgehung der Schuldenbremse.