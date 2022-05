Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen (Michael Kappeler/dpa)

Mit der verbrecherischen Herrschaft Putins sollte sich niemand solidarisch erklären, sagte der Bundesfinanzminister der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er finde es erschütternd, dass während eines russischen Krieges in Europa am Tag der Kapitulation des Nazi-Regimes Putin-Sympathisanten das Datum missbrauchten. Diese Leute sollten sich fragen, ob es umgekehrt in Moskau möglich wäre, für die Ukraine zu demonstrieren. Wörtlich fügte Lindner hinzu: "Das zeigt doch alles."

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.