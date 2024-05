Bundes-Haushalt

"Etat-Spielräume nur bei Zinsen und Soziales": Bundesfinanzminister Lindner (FDP) (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bei der geplanten Konsolidierung des Haushalts gebe es nur drei große Kostenblöcke, die verschoben werden könnten: Soziales, Zinsen und eben Verteidigung. Bei letzterer sehe er jedoch keine Chance, - Zitat - "etwas daran zu drehen". Der FDP-Vorsitzende fügte hinzu, im Gegenteil werde man über Jahre und Jahrzehnte in der Geopolitik gefordert sein und eher mehr für die Sicherheit ausgeben müssen. In diesem Zusammenhang bekräftigte der Finanzminister seine Forderung nach Veränderungen im Sozialbereich, in welchem er durchaus Spielräume sehe. Dabei gehe es nicht darum, Menschen etwas wegzunehmen, betonte Lindner. Ziel müsse es vielmehr sein, mehr Menschen in Arbeit zu bringen.

So seien staatliche Hilfen nicht auf Dauer angelegt, ebenso wie Solidarität keine Einbahnstraße sei.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.