Parteitag in Berlin

FDP-Chef Christian Lindner hat die Europawahl als "Gestaltungswahl" bezeichnet. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Am 9. Juni gehe es um viel; es handele sich um eine Gestaltungswahl, sagte Lindner bei der Eröffnung des Europaparteitags der FDP in Berlin. Die AfD sei eine Gefahr für bürgerliche Werte und für die Demokratie. Zudem wies Lindner auf die Schwierigkeiten Europas bei der Gewährleistung der eigenen Sicherheit, der Wettbewerbsfähigkeit und der Regelung der Migration hin. Die Probleme seien so groß, dass sie europäisch gelöst werden müssten. Der FDP-Chef forderte die EU-Staaten auch auf, mehr in ihre Sicherheit zu investieren und die gemeinsamen militärischen Fähigkeiten zu verbessern.

Mehr europäische Unterstützung für Ukraine gefordert

Zu Beginn des Parteitags forderte der FDP-Vorsitzende Lindner erneut von den europäischen Partnern mehr Unterstützung für die Ukraine. Deutschland leiste seinen Beitrag und werde, falls nötig, noch mehr mobilisieren. Es könne aber nicht sein, dass Deutschland noch mehr leiste, damit andere weiter zu wenig tun könnten, ergänzte Lindner. Europa sei eine Wertegemeinschaft. Und das müsse sich auch in dieser Stunde erweisen.

Die Freien Demokraten wollen bei dem Treffen, das der Vorbereitung der Europawahl dient, die Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann offiziell zur Spitzenkandidatin küren. Das Wahlprogramm setzt unter anderem Schwerpunkte auf eine Stärkung der Wirtschaft sowie Freiheitsrechte und Selbstbestimmung.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.