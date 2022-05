Zapfpistolen für verschiedene Kraftstoffe an einer Tankstelle. (imago / Kirchner-Media / Christopher Neundorf)

Die Entlastungsmaßnahme müsse Autofahrern und Pendlern zugute kommen - und nicht etwa den Mineralölgesellschaften, sagte der FDP-Politiker während der Haushaltsberatungen im Bundestag. Die auf drei Monate begrenzte Senkung tritt ab morgen in Kraft. Auf Benzin werden dann knapp 30 Cent und auf Diesel rund 14 Cent pro Liter weniger Steuern fällig. Das Finanzministerium hatte bereits darauf hingewiesen, dass der Rabatt beim Verbraucher erst ankommen dürfte, wenn die Tankstellen den noch im Mai zum alten Steuersatz eingekauften Sprit verkauft hätten.

Das Plenum stimmt am Freitag über den Gesamtetat in Höhe von 496 Milliarden Euro ab. In den kommenden Tagen wird über die finanzielle Ausstattung der einzelnen Ressorts debattiert.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.