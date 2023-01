Wer pauschal über "Sozialtourismus" und "kleine Paschas" spreche, könne einen Führungsanspruch für das moderne Deutschland nicht begründen, sagte Lindner beim Parteitag der nordrhein-westfälischen FDP in Bielefeld. Dafür seien "differenziertere Urteile" nötig. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher. Der Populismus im Stil von Friedrich Merz schaffe in Deutschland ein Klima der Ablehnung und Polarisierung, erklärte er in einem Gastbeitrag für " Zeit online ". Das verursache hohen Schaden für Wirtschaft und Gesellschaft. Auch Merz Parteikollege, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, erklärte, man brauche in der Gesellschaft einen respektvolleren Umgang miteinander. Zuvor hatten mehrere Parteifreunde Merz verteidigt.