Wer pauschal über "Sozialtourismus" und "kleine Paschas" spreche, könne einen Führungsanspruch für das moderne Deutschland nicht begründen, sagte Lindner beim Parteitag der nordrhein-westfälischen FDP in Bielefeld. Dafür seien differenziertere Urteile nötig. Ähnlich äußerte sich der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher. Der Populismus im Stil von Friedrich Merz schaffe in Deutschland ein Klima der Ablehnung und Polarisierung. Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, CDU, erklärte, man brauche in der Gesellschaft einen respektvolleren Umgang miteinander.

Merz hatte als Erklärung für die Silvester-Krawalle auch auf angeblich falsche Erziehungsmethoden in arabischstämmigen Familien verwiesen und von den Kindern als "kleine Paschas" gesprochen.

