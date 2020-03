Ein Versuch, sich einen Impfstoff, an dem derzeit unter anderem in Deutschland gearbeitet wird, exklusiv zu sichern, sei ein Affront, sagte FDP-Chef Christian Lindner im Dlf. Dabei gehe es um die Lösung einer Menschheitsaufgabe. Die Bundesregierung müsse hier alles tun, um einen illegitimen Zugriff zu unterbinden.

Alle Beiträge zum Thema Coronavirus (imago / Science Photo Library)

Die wirtschaftliche Situation sehe er mit Sorge, sagte Lindner. Besonders kritisch sei es wohl in Gastronomie und Hotellerie. "Da müssen wir schneller was tun." Die Bundesregierung habe umfangreiche Hilfen zugesagt, "jetzt müssen wir über den Weg sprechen", wie das Geld zu den Unternehmen komme, sagte Lindner. Gerade auch bei Soloselbstständige sei die Schwelle zur Zahlungsunfähigkeit schnell erreicht. Im Bundeshaushalt gebe es hohe Rücklagen. "Jetzt darf die Schwarze Null kein Dogma sein", in einer Krise, wo Angebot und Nachfrage gleichzeitig ausfallen. Das sei eine realwirtschaftliche Krise, keine Finanzkrise, der Bund müsse den realwirtschaftlichen Absturz verhindern.