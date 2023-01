Dreikönigstreffen in Stuttgart

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) (picture alliance / photothek / Xander Heinl)

Wenn die Ampel-Koalition wiedergewählt werden wolle, müsse sie weniger auf Umverteilung setzen und mehr auf Wachstum, sagte Lindner beim Dreikönigstreffen seiner Partei in Stuttgart. Konkret plädierte er für eine generelle Senkung der Steuerlast für Bürger und Unternehmen sowie mehr Unabhängigkeit in der Energiepolitik auch durch eine Förderung von Schiefergas. Lindner betonte, dafür nehme seine Partei auch Konflikte mit den Regierungspartnern in Kauf.

Parallel zur FDP kam die CSU-Landesgruppe zum Auftakt ihrer Klausurtagung im oberbayerischen Kloster Seeon zusammen. Dabei forderte Parteichef Söder erneut die Entlassung von Verteidigungsministerin Lambrecht. Es sei eine absolute Führungsschwäche von Bundeskanzler Scholz, die SPD-Politikerin trotz zahlreicher Pannen im Kabinett zu behalten. Eigentlich müsse Lambrecht selbst zurücktreten, aber sie klebe an ihrem Amt.

