Finanzpolitik

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich erneut gegen höhere Steuersätze ausgesprochen. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Der FDP-Vorsitzende sagte in der ARD, es sei wichtiger in Deutschland Belastungen zu reduzieren statt sie zu erhöhen. Lindner reagierte damit auf einen Vorschlag von CDU-Chef Merz. Dieser möchte, dass der Spitzensteuersatz erst ab einem höheren Einkommen greift, um die Mittelschicht zu entlasten. Im Gegenzug soll er angehoben werden. Lindner zufolge müsste der Spitzensteuersatz dann bei 57 Prozent liegen - statt wie bisher bei 42 Prozent. Dies wäre eine Strangulierung der wirtschaftlichen Entwicklung, so der Finanzminister.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.