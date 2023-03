Haushaltsstreit

Bundesfinanzminister Lindner will die Ausgaben des Bundes senken. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Lindner sagte, die Ampel-Koalition sei nicht blockiert, aber in einer schwierigen Lage. Höhere Schulden und höhere Steuern seien keine Optionen. Deswegen wolle er sich die Ausgaben genauer anschauen.

Der Bundesfinanzminister hatte diese Woche entschieden, die Haushaltsplanung für 2024 nicht wie vorgesehen in der kommenden Woche ins Kabinett einzubringen. Stattdessen will Lindner in Kürze intern Vorschläge zum weiteren Verfahren machen. Ein Machtwort des Kanzlers sei nicht nötig, so Lindner. Im Juni soll ein Gesetzentwurf zum Haushalt stehen, wie das Finanzministerium zuletzt mitteilte.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.