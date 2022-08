Energiepolitik

Die Gasumlage greift ab 1. Oktober. (IMAGO/Kirchner-Media)

Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte in Münster, der Kreis der berechtigten Unternehmen solle möglichst verkleinert werden. Grundsätzlich bestehe zwar ein Anspruch auf Geld aus der Umlage auch für Firmen, die nicht in existenzieller Not seien. Es hätten sich ein paar Unternehmen reingedrängt, die nun wirklich viel Geld verdient hätten und die die Umlage der Bevölkerung nicht brauchten.

Auch die SPD will gemeinsam mit ihren beiden Koalitionspartnern die für Oktober geplante Gasumlage nun an zusätzliche Voraussetzungen knüpfen. Gasversorgungsunternehmen müssten damit gestützt werden, damit die Versorgung sichergestellt sei. Es sei jedoch nicht akzeptabel, wenn sie auch Unternehmen ohne wirtschaftliche Schwierigkeiten als Trittbrettfahrer erhielten, sagte SPD-Chefin Esken im Deutschlandfunk. Jetzt müsse es in der Koalition darum gehen, genau auf die Unternehmen zu schauen, die Bedarf an Unterstützung durch die Gasumlage angemeldet hätten.

