Haushaltssreit

Er könne sich vorstellen, dass man Zuschüsse an die Deutsche Bahn in Höhe von 3,6 Milliarden Euro in Eigenkapital oder Darlehen umwandele, sagte Lindner der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Skeptisch zeigte er sich hingegen bei einem ähnlichen Modell für die Autobahn GmbH. Die Verwendung von nicht genutzten Mitteln bei der KfW nannte der FDP-Chef verfassungswidrig, weil es sich um Notlagenkredite gehandelt habe. Das werde nicht weiterverfolgt, erläuterte Lindner. Seinen Angaben zufolge muss im Etat für 2025 noch eine Lücke von gut fünf Milliarden Euro geschlossen werden. Nach Angaben einer Regierungssprecherin laufen intensive Gespräche, um eine Lösung zu finden.

