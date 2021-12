Der neue Bundesfinanzminister Christian Lindner. (dpa/ Tobias Schwarz)

Zur Finanzierung sollten lediglich bisher nicht genutzte Kreditermächtigungen genutzt werden, erklärte der FDP-Politiker in Berlin. Eine zusätzliche Verschuldung

werde es somit nicht geben. Mit dem Geld sollten Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz und Digitalisierung bereitgestellt werden. Lindner sprach von einem "Booster" für die Volkswirtschaft. Das Bundeskabinett werde am Montag über den Nachtragshaushalt beraten.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.