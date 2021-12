Christian Lindner (dpa/ Tobias Schwarz)

Der FDP-Politiker sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Steuererklärung müsse einfacher werden. Daten, die die Behörden bereits hätten, sollten künftig vorausgefüllt angeboten werden, damit die Bürger nicht nach jeder einzelnen Information in ihren Unterlagen suchen müssten. Das solle nun schnellstmöglich in die Praxis umgesetzt werden, so Lindner.

Laut Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP sollen Erleichterungen bei den Steuererklärungen mit Hilfe digitaler Verfahren ermöglicht werden. Ziel ist es, den Kontakt zwischen Steuerpflichtigen und Finanzverwaltung komplett digital zu gestalten.

