FDP-Bundesparteitag

Linder fügte hinzu, China sei mittlerweile ein systemischer Rivale mit globalem Anspruch. Trotzdem bleibe die Volksrepublik ein wichtiger Partner. Der Parteivorsitzende betonte, für Geschäfte mit dem kommunistischen Land dürfe man nicht seine liberalen Werte verkaufen.

"Auf der Seite der Ukraine stehen"

Der FDP-Chef betonte auch die Bedeutung der Solidarität Deutschlands mit der Ukraine. Das Land kämpfe im Krieg gegen den Aggressor Russland für das Recht auf Selbstbestimmung in Frieden und Freiheit. Wer in dieser Phase der Geschichte nicht an der Seite der Ukraine stehe, der stehe auf der falschen Seite.

Mit Blick auf seine Partei fügte Lindner hinzu, die Freien Demokraten wollten Deutschland stärker, freier und moderner machen.

Lindner vor der Wiederwahl

Der dreitägige Bundesparteitag der FDP hatte am Vormittag begonnen. Die Liberalen wollen ihren weiteren Kurs in der Ampel-Koalition abstecken. Zudem wird sich Lindner als Parteichef zur Wiederwahl stellen. Beobachtern zufolge kann er mit Rückendeckung rechnen. Die Partei hatte zuletzt bei mehreren Landtagswahlen Niederlagen hinnehmen müssen.

