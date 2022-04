FDP-Bundesparteitag

Christian Lindner wird per Video zu den Delegierten sprechen. (picture alliance / dpa/ Kay Nietfeld)

Anders als zuvor in der Pandemie sind Delegierte und Spitzenvertreter in einer Veranstaltungshalle versammelt. Bundesparteichef Lindner wird wegen einer Corona-Infektion per Video zugeschaltet. Am Nachmittag soll der Bundestagsabgeordnete Djir-Sarai zum neuen Generalsekretär gewählt werden.

Es ist der erste Bundesparteitag seit Eintritt der FDP in die Bundesregierung. Die Parteispitze will den Delegierten einen Leitantrag vorlegen, der die Eigenständigkeit der FDP hervorheben und die Liberalen von ihren Koalitionspartnern SPD und Grünen abgrenzen soll. Geplant ist auch ein Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen.

