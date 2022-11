Die Bundesregierung will ab Januar ein Bürgergeld einführen und aus dem Hartz-IV-System aussteigen. Der Bundesrat müsste aber zustimmen. (picture alliance / Zoonar / DesignIt)

Der FDP-Vorsitzende Lindner zeigte sich in einem Vermittlungsverfahren offen für Änderungen. Man könne über alles sprechen, sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Unionsfraktionschef Merz sieht dagegen wenig Raum für Verhandlungen. Mit dem Bürgergeld vollziehe die Bundesregierung einen vollständigen Systemwechsel in der Arbeitsmarktpolitik, sagte Merz der "Welt am Sonntag". Da seien Kompromisse schwierig. Das Bürgergeld nannte er den Weg in ein bedingungsloses Grundeinkommen aus Steuermitteln.

Am Donnerstag hatte die Ampel-Koalition im Bundestag das Bürgergeld als Nachfolgemodell des Hartz-IV-Systems beschlossen. Am Montag soll der Bundesrat darüber abstimmen. Dort kann die Union das Vorhaben blockieren.

Einig sind sich die Ampel-Parteien mit der Union lediglich darüber, dass der Regelsatz von 449 Euro für Alleinstehende auf 502 Euro steigen soll.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.