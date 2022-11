Die Bundesregierung will ab Januar ein Bürgergeld einführen und aus dem Hartz-IV-System aussteigen. Der Bundesrat müsste aber zustimmen. (picture alliance / Zoonar / DesignIt)

Man könne in einem Vermittlungsverfahren über alles sprechen, sagte Lindner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit Blick auf die Kritik aus den Reihen der CDU und CSU. Wenn man beim Hinzuverdienst noch was verbessern könne, dann wäre das sehr gut, sagte der FDP-Chef. Die Arbeitsaufnahme sei ein Schritt in die dauerhafte Unabhängigkeit von einer Sozialleistung. Das müsse belohnt und nicht bestraft werden. Zugleich verteidigte Lindner die Regel zum Schonvermögen. Es wäre "inhuman", wenn ein Mensch, der sein ganzes Leben gearbeitet habe und mit Ende 50 wegen eines Schicksalsschlags nicht mehr arbeitsfähig sei, sofort sein gesamtes Erspartes aufbrauchen müsste.

Unionsfraktionschef Merz blieb dagegen bei seiner Ablehnung und betonte, mit dem Bürgergeld vollziehe die Bundesregierung einen vollständigen Systemwechsel in der Arbeitsmarktpolitik, sagte Merz der "Welt am Sonntag". Da seien Kompromisse schwierig. Das Bürgergeld nannte er den Weg in ein bedingungsloses Grundeinkommen aus Steuermitteln.

Am Donnerstag hatte die Ampel-Koalition im Bundestag das Bürgergeld als Nachfolgemodell des Hartz-IV-Systems beschlossen. Es sieht höhere Regelsätze, mehr Schonvermögen und weniger Sanktionen vor. Das Bürgergeld soll eigentlich zum Jahreswechsel das Hartz-IV-System ablösen. Am Montag stimmt der Bundesrat darüber ab. Dort kann die Union das Vorhaben blockieren.

Einig sind sich die Ampel-Parteien mit der Union lediglich darüber, dass der Regelsatz von 449 Euro für Alleinstehende auf 502 Euro steigen soll.

