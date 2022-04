Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen. (Michael Kappeler/dpa)

Der FDP-Vorsitzende schrieb per Twitter, dank dreier Impfungen habe er nur leichte und bereits wieder abklingende Erkältungssymptome. Lindner hält sich derzeit in Washington auf. Dort hatte er gestern an Treffen der G20- und der G7-Gruppe der führenden Industrienationen teilgenommen.

Beim G20-Treffen verließen laut übereinstimmenden Medienberichten mehrere Teilnehmer den Raum, als der russische Finanzminister Siluanow das Wort ergriff. Unter anderen US-Finanzministerin Yellen, einige europäische Ressortchefs und EZB-Präsidentin Lagarde boykottierten den Auftritt. Lindner und andere Vertreter der G7-Staaten seien dagegen geblieben, hieß es. Der Bundesfinanzminister habe den russischen Angriff auf die Ukraine aber mit scharfen Worten verurteilt.

