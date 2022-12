Finanzpolitik

Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Mit den beschlossenen Preisbremsen und steuerlichen Maßnahmen sei die Regierung bereits an die Grenze gegangen, sagte der FDP-Vorsitzende der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Und diese wolle er nicht überschreiten. Lindner verwies in diesem Zusammenhang auf ein bereits jetzt enormes gesamtstaatliches Finanzierungsdefizit. Zugleich äußerte er die Zuversicht, dass die Preisbremsen die Inflation dämpfen könnten. Allerdings werde man in der aktuellen Krise gerade "kollektiv ärmer". Daher müsse Deutschland seinen gesellschaftlichen Wohlstand langfristig neu begründen.

So müsse man die Wettbewerbsfähigkeit stärken, damit die heimische Wirtschaft in der Lage sei, durch den Verkauf besserer Produkte und Dienstleistungen höhere Löhne zu zahlen.

