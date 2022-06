Habecks Vorstoß zu Kartellrecht

"Die Richtung stimmt": Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) (Fabian Sommer/dpa)

Die Richtung stimme, sagte der Bundesfinanzminister im ZDF. Das Kartellamt müsse in der Lage sein, Märkte auch zu kontrollieren. Man schaue sich nun konkret an, wie das umgesetzt werden solle. Angesichts hoher Spritpreise will Habeck dem Kartellamt mehr Eingriffsmöglichkeiten geben, um effektiver gegen Mineralölkonzerne vorgehen zu können. So soll der Staat nach dem Willen des Grünen-Politikers auch ohne einen Nachweis von Marktmissbrauch Gewinne abschöpfen können. Als letztes Mittel wären selbst Zerschlagungen möglich.

Lindner fügte hinzu, er hoffe damit seien Ideen einer sogenannten Übergewinnsteuer vom Tisch. Diese Forderung war aus den Reihen der Koalitionspartner SPD und Grüne gekommen. Demnach sollen Unternehmen extra besteuert werden, wenn sie übermäßig vom Krieg in der Ukraine profitieren.

