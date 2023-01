Christian Lindner (Tomas Tkacik / SOPA Images via ZUM / Tomas Tkacik)

Vorgesehen ist nach den Worten des FDP-Vorsitzenden, aus öffentlichen Mitteln nach und nach einen dreistelligen Milliardenbetrag am Kapitalmarkt anzulegen. Dessen Erträge könnten dann in etwa 15 Jahren in das Rentensystem fließen. Derzeit wird die gesetzliche Rente nicht nur durch die Beiträge, sondern in erheblichem Maße auch durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt finanziert. Angesichts des demografischen Wandels sei das langfristig nicht tragbar, sagte Lindner.

Sollten die geplanten Anlagen einmal weniger Rendite abwerfen, werde das aus dem Bundeshaushalt kompensiert, versicherte der Minister.

