Drogenpolitik

FDP-Chef Lindner. (Archivbild) (Tomas Tkacik / SOPA Images via ZUM / Tomas Tkacik)

Die Menschen könnten sich darauf freuen, dass es 2023 so weit sei, sagte der FDP-Vorsitzende in Oldenburg bei einer Veranstaltung zum Landtagswahlkampf in Niedersachsen. Demonstranten hatten Schilder mit Hanfblättern und Schriftzügen hochgehalten. Zuletzt hatte es eine Einschätzung vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags gegeben, wonach europäische Verträge, an die Deutschland gebunden sei, einer Legalisierung entgegenstünden. Der Bundesdrogenbeauftragte Blienert hatte vor einigen Wochen gesagt, ein Gesetz zur Cannabis-Legalisierung vor 2024 sei eher unwahrscheinlich. Die Ampel-Koalition will zum Jahreswechsel einen Entwurf vorlegen.

