Antwort auf Krisen

Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, des Ukraine-Kriegs und hoher Energiepreise brauche Deutschland eine zukunftsorientierte Finanz- und Wirtschaftspolitik, die das Wachstum angebotsseitig erhöhe, ohne der Inflation zusätzlichen Auftrieb zu geben, heißt es in dem Papier. Lindner sprach in Berlin von einer Richtschnur der Finanz- und Haushaltspolitik in der nächsten Zeit.

Angestrebt wird, dass die Einkommen der Bürgerinnen und Bürger stabilisiert werden, indem die aus dem Krieg resultierenden Belastungen abgefedert werden. Für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen seien die steigenden Kosten für Strom, Lebensmittel, Heizung und Mobilität zu einer großen Belastung geworden, heißt es in dem Entwurf. Vorgesehen sind auch die Unterstützung von Unternehmen und eine stabilitätsorientierte Finanzpolitik. Man müsse den Exit finden aus dem Krisenmodus, sagte Lindner mit Blick auf die Aussetzung der Schuldenbremse.

