Die Maßnahmen seien bezüglich der Größe der deutschen Volkswirtschaft und bezüglich der Laufzeit bis zum Jahr 2024 in der Proportion angemessen, erklärte der FDP-Politiker am Rande eines Treffens mit seinen Kollegen aus den Euro-Staaten in Luxemburg. Sie entsprächen auch dem, was andere in Europa machten, sagte Lindner unter Verweis auf Spanien und Frankreich.

In der EU gibt es Befürchtungen, das kreditfinanzierte Paket von bis zu 200 Milliarden Euro könnte den Wettbewerb verzerren und unsolidarisch sein. Kritik kam unter anderem von dem scheidenden italienischen Regierungschef Draghi.

