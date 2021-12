Christian Lindner im Bundestag (Archivbild). (dpa/Kay Nietfeld)

Lindner erklärte, das Geld solle in den kommenden Jahren in Klimaschutz und Digitalisierung investiert werden. Durch die Corona-Pandemie seien die notwendigen Investitionen in diesen Bereichen ausgefallen. Deshalb müsse ein Nachholprozess organisiert werden. Ab 2023 werde die Schuldenbremse wieder eingehalten.

Für die Grünen verteidigte der Abgeordnete Kindler die Pläne. Er betonte, während der Pandemie seien viele notwendige Zukunftsinvestitionen hintangestellt worden. Dies müsse nun nachgeholt werden.

Kritik von Union, AfD und Linken

Der CDU-Abgeordnete Haase kritisierte, bei den 60 Milliarden Euro handele es sich um nicht genutzte Kredite, die eigentlich für den Kampf gegen die Corona-Pandemie bestimmt seien. Mit dem Nachtragshaushalt weiche die Ampelkoalition die Schuldenbremse auf. Seine Fraktion halte den Etat für verfassungswidrig und lasse ihn daher in Karlsruhe per Normenkontrollklage überprüfen.

Ähnliche Kritik kam von den Linken und der AfD. Der AfD-Haushaltsexperte Boehringer sprach von Buchungstricks und warf Finanzminister Lindner vor, er verkaufe das Tafelsilber. Auch die Linken-Abgeordente Lötzsch sprach von einem Angriff auf das Grundgesetz.

Ex-Kanzleramtschef Braun: "Missbrauch der Ausnahmeregel"

Der ehemalige Kanzleramtsminister Braun hatte das Vorgehen der Ampelkoalition als nicht seriös bezeichnet. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk , es würden nicht genutzte Kredite eingesetzt, die eigentlich für den Kampf gegen die Corona-Pandemie vorgesehen gewesen seien. Braun, der neuer Vorsitzender des Bundestags-Haushaltsausschusses ist, sprach von einem Missbrauch der Ausnahmeregel zur Bewältigung der Corona-Pandemie.

Im Bundestag geht es heute zudem um das Vorhaben der Ampel-Koalition, die Sitzordnung im Parlament zu ändern: Die FDP soll künftig in die Mitte des Plenums rücken, wodurch CDU und CSU neben der AfD platziert würden. Die Unionsfraktion lehnt dies ab.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 16.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.