Finanzpolitik

Finanzminister Christian Lindner (FDP) (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Solide Staatsfinanzen seien die Voraussetzung, um wieder mehr Wirtschaftswachstum in der EU zu erzielen, schrieb der FDP-Vorsitzende in einem Gastbeitrag für die "Financial Times". Man müsse sicherstellen, dass man finanzielle Puffer für mögliche Krisen in der Zukunft habe. In der Corona-Pandemie und wegen des Kriegs gegen die Ukraine seien die Schulden weltweit sprunghaft gestiegen. Die bisherigen Vorgaben wirkten deshalb für viele EU-Staaten nicht mehr zeitgemäß und kaum zu erreichen.

Die EU-Kommission will ihre Vorschläge für die Schuldenregeln heute in Brüssel vorlegen. Das "Handelsblatt" berichtete unter Berufung auf den Entwurf, hoch verschuldete Euro-Staaten sollten nicht - wie von Deutschland vorgeschlagen - ihre Staatsverschuldung um einen Prozentpunkt pro Jahr abbauen. Stattdessen wolle die EU-Kommission länderspezifische Schuldenabbaupläne vereinbaren.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.