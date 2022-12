Streit über Anti-Inflations-Gesetz

Bundesfinanzminister Christian Lindner. (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)

Biden setzt auf "Made in USA"

Die Regierung von US-Präsident Biden hatte im August das sogenannte

"Inflationsreduzierungsgesetz" beschlossen. Das Klimaschutz- und Sozialpaket sieht Investionen in Höhe von 370 Milliarden Dollar (rund 357 Milliarden Euro) vor. Unter anderem sind staatliche Subventionen für Elektroautos, Batterien und Projekte zu erneuerbaren Energien geplant. Washington knüpft die staatliche Unterstützung daran, dass die Unternehmen Produkte "Made in USA" verwenden oder sie innerhalb der Vereinigten Staaten herstellen.

Lindner kritisierte die Pläne der USA: Das Land sei zwar ein Wertepartner, betreibe aber eine enorm protektionistische Wirtschaftspolitik, sagte er und verwies darauf, dass die deutsche Wirtschaft - anders als beispielsweise die französische - mit dem US-Markt eng verbunden sei. Deshalb müsse die Bundesregierung in Washington deutsche Interessen vertreten und auf die negativen Konsequenzen hinweisen.

EU vermutet Verstoß gegen Handelsregeln

Auch in Europa sorgen die neuen Regelungen für Verärgerung, zum Beispiel weil US-Steuererleichterungen für Technologien für Elektroautos daran gebunden werden, dass Komponenten in Nordamerika hergestellt werden. Daran sind allein 207 Milliarden Dollar (etwa 200 Milliarden Euro) des Gesamtpakets geknüpft. Kommen die Batterien aus Asien, wie bei einer Vielzahl europäischer E-Autos, kann der Kauf in den USA nicht gefördert werden. Auch deshalb investieren deutsche Konzerne jetzt in Kanada. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters startet der Volkswagen-Konzern die Suche nach einem geeigneten Standort für eine erste Batteriezellfabrik in Nordamerika.

EU-Vizekommissionspräsident Dombrovskis bemängelte, die "grünen Subventionen" in dem Gesetz könnten "die Automobilindustrie in der EU, erneuerbare Energien, Batterien und energieintensive Industrien diskriminieren". EU-Binnenmarktkommissar Breton drohte gar, vor die Welthandelsorganisation (WTO) zu ziehen. Bundeswirtschaftsminister Habeck verlangt eine "robuste Antwort" der EU auf die US-Subventionen.

Europa hofft auf Ausnahmeregelungen

Die Hoffnung für europäische Regierungen besteht darin, Ausnahmeregelungen zu erhalten, wie sie für Kanada und Mexiko bereits gelten. "Übrigens sagen auch die amerikanischen Gewerkschaften, dass man einen Unterschied machen muss zwischen Autos, die in China hergestellt werden, und denen, die in Deutschland mit unseren Tarif-Bedingungen produziert werden", sagte SPD-Chef Klingbeil der Nachrichtenagentur Reuters. Die Europäer könnten besänftigt werden, wenn die Förderung etwa auch für importierte E-Autos aus Europa gelten würde. Die EU und die USA haben bereits eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um den Streit zu schlichten.

Macron vermittelt in Washington

Der französische Präsident Macron hatte in dieser Woche bei seinem Staatsbesuch in Washington mit Biden über das Thema gesprochen. Danach stellte die US-Regierung kleinere Änderungen in Aussicht. Inzwischen teilte das Weiße Haus jedoch mit, die gesetzlichen Regelungen blieben unverändert.

Die Förderung der heimischen Industrie ist in den USA populär. Die staatlichen Subventionen helfen unter anderem den historisch mit der Autoindustrie verbundenen Bundesstaaten wie Ohio und Michigan. Und die spielen bei US-Wahlen eine wichtige Rolle. Präsident Bidens Spielraum ist begrenzt. Seine Demokraten werden von Januar an nicht mehr die Mehrheit im Kongress haben. Diese hatten sich die oppositionellen Republikaner bei den "Midterms"-Wahlen am 8. November gesichert. Durch die neuen politischen Verhältnisse im Repräsentantenhaus wird jede Gesetzesreform äußerst kompliziert.

