Bei den Verhandlungen in dieser Woche könne Deutschland nicht zustimmen, sagte er beim Tag der Industrie in Berlin. Der FDP-Chef verwies auf fortbestehende Nischen für Verbrenner. Es werde Weltregionen geben, in denen die Elektromobilität für die nächsten Jahrzehnte nicht eingeführt werden könne. Wenn es aber ein Verbot der Neuzulassung des Verbrennungsmotors gebe, dann werde er auch nicht weiterentwickelt werden, zumindest nicht in Europa und Deutschland. Technologie-Offenheit sei ein wesentlicher Bestandteil der Marktwirtschaft.

Bislang war sich die Ampel-Koalition in ihrer Position uneinig. Das von den Grünen geführte Bundesumweltministerium hatte den Vorschlag der EU-Kommission und des Europäischen Parlaments unterstützt. Dieser sieht vor, dass ab 2035 neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge nur noch mit Antrieben ohne Emissionen zugelassen werden.

