Brief an EU-Kommission

Lindner will Gasumlage von Mehrwertsteuer befreien

Bundesfinanzminister Lindner hat die EU-Kommission darum gebeten, bei der geplanten Gasumlage auf die Mehrwertsteuer verzichten zu können. In einem an EU-Finanzkommissar Gentiloni adressierten Brief, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren, erklärte der FDP-Politiker, die Mehrwertsteuer auf staatlich erhobene Abgaben treibe die Preise in die Höhe. Außerdem stoße sie auf zunehmenden Widerstand in der Bevölkerung.

14.08.2022