Hohe Inflationsrate

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen (picture alliance/dpa)

Der FDP-Vorsitzende sagte in Berlin, die Bekämpfung der Teuerungsrate sei das Ziel in den laufenden Verhandlungen zum Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Es sei "oberstes Gebot", gegen die steigenden Preise anzugehen, betonte Lindner.

Nach Ansicht des Ministers bleibt es dabei, dass im kommenden Jahr die sogenannte Schuldenbremse wieder greift. Zudem dürfe die Bundesregierung nicht durch Subventionen in bestimmten Bereichen zusätzliche Nachfrage erzeugen. Konkrete Branchen nannte Lindner in diesem Zusammenhang nicht.

Die Inflation in Deutschland hat sich im ablaufenden Monat weiter beschleunigt. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Im April hatte die Teuerungsrate noch bei 7,4 Prozent gelegen. Inflationsraten auf diesem Niveau gab es zuletzt in den 1970er Jahren.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.