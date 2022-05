Hohe Inflationsrate

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen (picture alliance/dpa)

Der FDP-Vorsitzende sagte in Berlin, es sei "oberstes Gebot", gegen die steigenden Preise anzugehen. Im kommenden Jahr müsse die Schuldenbremse wieder greifen. Zudem dürfe die Bundesregierung keine zusätzliche Nachfrage in bestimmten Bereichen durch Subventionen erzeugen. Im ZDF kritisiert Lindner am Abend die Vorschläge von Bundesarbeitsminister Heil von der SPD. Sie seien zu bürokratisch und stellten einen neuen Umverteilungstopf dar. Er halte eine Steuerreform für besser. Diese verhindere, dass Bürger mit knapp höherem Einkommen leer ausgingen. Heil hatte ein sogenanntes "soziales Klimageld" vorgeschlagen. Demnach sollen Menschen mit einem Brutto-Monatseinkommen unter 4.000 Euro einmal pro Jahr einen staatlichen Zuschuss erhalten.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.