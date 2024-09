Individuelle Altersvorsorge

Rentner auf einer Bank (picture alliance / Ole Spata)

Dabei könnten die Menschen in Wertpapiere ihrer Wahl investieren, sagte der FDP-Vorsitzende der "Rheinischen Post". Bis zu einer Größenordnung von 3.000 Euro gebe es dann vom Staat 20 Cent pro Euro. Sparer könnten also bis zu 600 Euro jährlich vom Staat zusätzlich für ihre Altersvorsorge erhalten. Zudem blieben in diesem gesonderten Depot alle Erträge steuerfrei, erklärte der Finanzminister weiter. So könne der Zinseszins-Effekt über Jahrzehnte seine volle Wirkung entfalten, da die Steuer wie bei der gesetzlichen Rente erst bei der Auszahlung im Alter fällig werde.

Bei der individuellen Altersvorsorge gibt es bislang vor allem Versicherungsverträge wie Riester und Rürup, die jedoch wegen hoher Gebühren in der Kritik stehen.

Diese Nachricht wurde am 20.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.