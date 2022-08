Ergänzung zur gesetzlichen Altersversorgung

"Von Schweden lernen": Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) (IMAGO/photothek/Leon Kuegeler)

Dabei könne das schwedische System als Vorbild dienen, sagte der FDP-Vorsitzende nach einem Besuch in Stockholm. Die Anlage am internationalen Kapitalmarkt bringe den Schweden ein echtes Rentenplus. Von deren Modell könne man lernen, dass Deutschland seine Abneigung gegen Aktien und Wertpapiere überwinden müsse und die rein gegenwartsorientierte Rente hierzulande in einer alternden Gesellschaft kein Garant für Sicherheit sei. Nötig sei ein Kapitalstock, der langfristig anwachse und jährlich höhere Renditen erwirtschafte. Der Bundesfinanzminister hatte in der schwedischen Hauptstadt seinen Amtskollegen Damberg getroffen und sich über den dortigen Staatsfonds informiert.

SPD, Grüne und FDP haben im Koalitionsvertrag vereinbart, mit dem Aufbau einer Aktienrente zu beginnen. Dafür sollen zu Beginn zehn Milliarden Euro bereitgestellt werden.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.