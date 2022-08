Teuerungsrate bei 7,5 Prozent

Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister auf einer Pressekonferenz (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Über das "Inflationsausgleichgesetz" war bereits vielfach berichtet worden. Unter anderem sollen der Grundfreibetrag und das Kindergeld erhöht werden. Zudem soll der Spitzensteuersatz später greifen. Es profitierten Arbeitnehmerinnen und Geringverdiener, Rentnerinnen und Selbstständige, Studierende mit steuerpflichtigen Nebenjobs und vor allem Familien, schrieb der FDP-Politiker in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD sagte dem TV-Sender "Welt", sie würden nicht dort helfen, wo die Not am größten sei. Die Grünen halten die Steuerpläne für sozial unausgewogen. Die Grünen-Finanzpolitikerin Beck sagte im Deutschlandfunk, vom Abbau der kalten Progression profitierten diejenigen, die viel verdienten, deutlich mehr als Geringverdiener. Diese entsteht, wenn Lohnerhöhungen nur die Inflation ausgleichen. Wenn Beschäftigte dann in einen höheren Steuertarif eingestuft werden, haben sie am Ende bezogen auf die Kaufkraft unter Umständen weniger Geld zur Verfügung.

Der Linken-Vorsitzende Schirdewan erklärte, Lindners Vorhaben sei Ausdruck einer zutiefst unseriösen Finanzpolitik. Auch vom Paritätischen Wohlfahrtsverband kam Kritik.

Spahn (CDU): Lindners Pläne sind "richtig und wichtig"

In den Reihen der Union stößt das geplante steuerliche Entlastungspaket auf Zustimmung. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Spahn, sagte im Deutschlandfunk (Audiolink), er finde die Vorschläge richtig. Es sei vernünftig, den Grundfreibetrag und das Kindergeld zu erhöhen. Ebenso sei es wichtig, die sogenannte kalte Progression abzubauen, so der CDU-Politiker. Spahn betonte, es brauche über Lindners Vorschläge hinaus eine Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen bei den Energiepreisen.

Inflationsrate leicht gesunken

Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juli im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken. Sie liegt nun laut dem Bundesamt für Statistik bei 7,5 Prozent nach 7,6 Prozent im Juni und 7,9 Prozent im Mai. Hauptursache für die Teuerungsrate sind den Angaben zufolge vor allem die Preise für Energie und Lebensmittel. Leicht dämpfend haben sich demnach das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt ausgewirkt.

