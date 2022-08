Christian Lindner (FDP), Bundesfinanzminister auf einer Pressekonferenz (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Auch solle der Spitzensteuersatz später greifen, hieß es in Berichten mit Verweis auf das Umfeld des Bundesfinanzministeriums.

Die Pläne Lindners stießen auf Kritik auch in den Reihen der Regierungskoalition. Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD sagte dem TV-Sender "Welt", sie würden nicht dort helfen, wo die Not am größten sei. Der Grünen halten die Steuerpläne für sozial unausgewogen. Topverdiener würden finanziell am stärksten begünstigt, kritisierte Fraktionsvize Audretsch.

Der Linken-Vorsitzende Schirdewan erklärte, Lindners Vorhaben sei Ausdruck einer zutiefst unseriösen Finanzpolitik. Auch vom Paritätischen Wohlfahrtsverband kam Kritik.

