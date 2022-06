Bundesfinanzminister Lindner, FDP, forderte eine offene Diskussion über die Atomkraft (Britta Pedersen/dpa)

Das Thema Atomkraft sei abgeschlossen, sagte SPD-Fraktionsvize Miersch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Erneuerbare Energien seien günstiger und machten Deutschland unabhängig. Wirtschaftsminister Habeck sagte in der Bild-Zeitung, die Atomenergie sei fachlich zum Anfang der Legislatur nochmal durchgeprüft worden. Das sei kein Weg, den Deutschland weiter gehen werde. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft forderte Rahmenbedingungen von der Politik, um den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzutreiben. Niemand in der Energiewirtschaft wolle zurück in die risikobehaftete und teure Atomkraft, sagte Verbandschefin Andreae.

Zuspruch erhielt Lindner vom Unions-Energieexperten Helfrich. Er sagte, dass es am Ausstieg aus der Atomenergie keinen Zweifel gebe. Drei funktionierende Kernkraftwerke seien aber noch am Netz und könnten Sicherheit bei der Versorgung gewährleisten. Lindner hatte angesichts möglicher Engpässe eine offene Diskussion über eine Rückkehr zur Kernkraft gefordert.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.